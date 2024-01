Efacec ganha contratos nos Países Baixos e no Reino Unido sem revelar valores

Após ter acabado 2023 a anunciar ter celebrado um contrato "acima dos seis milhões de euros" com a Midtjyske Jernbaner (MJBA), operadora ferroviária do norte da Dinamarca, a Efacec arranca 2024 a dar publicamente conta que ganhou novos contratos nos Países Baixos e no Reino Unido, mas sem revelar o valor dos respetivos negócios.

"A atividade da Efacec no Noroeste da Europa acaba de ser reforçada no setor dos transformadores de potência e de distribuição, com a celebração de novos contratos nos Países Baixos e no Reino Unido, que vão contribuir para a descarbonização e desenvolvimento da rede elétrica, respetivamente", avança a empresa sediada em Matosinhos, esta quarta-feira, 31 de janeiro, em comunicado.





No caso neerlandês, o cliente é a Porthos, novo operador dos Países Baixos no transporte e armazenamento de carbono, que se encontra a desenvolver uma infraestrutura no porto de Roterdão, "na qual o dióxido de carbono (CO2) proveniente de vários clientes será transportado e armazenado em jazidas de gás natural vazias no fundo do mar do Norte", explica a Efacec.

"Para tal, a Porthos confiou no ‘know how’ técnico da Efacec para o desenvolvimento de transformadores de potência e distribuição", enfatiza a empresa, que foi recentemente adquirida pelo fundo alemão ao Estado português.





O contrato celebrado com a Porthos inclui o fabrico, fornecimento e instalação de dois transformadores de potência 57 MVA e dois transformadores Zig-Zag de ligação à terra, que "se destacam por integrarem soluções de elevado grau de complexidade tecnológica, indo ao encontro dos mais exigentes requisitos técnicos, de qualidade e de sustentabilidade do mercado", realça a Efacec, que considera que "este pode ser o início de uma nova parceria comercial que, caso bem-sucedida neste projeto, poderá vir a replicar esta solução não apenas nos Países Baixos, mas também em vários pontos da Europa e do Mundo que se adequem a tal projeto".





Já no Reino Unido, a Efacec reforçou a sua posição neste mercado após a celebração de três "call-off-contracts" com a Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN), no âmbito do contrato-programa em vigor entre as duas empresas.

"Esta nova encomenda, que vai contribuir para o desenvolvimento da rede elétrica, inclui o fabrico, fornecimento e instalação de dois transformadores de potência 90MVA, 132/33kV para as subestações de Thatcham e Fareham da SSEN em Inglaterra, e de um transformador de potência 45MVA e 132/11kV para a subestação de Deanie na Escócia", detalha a Efacec, totalizando já "mais de 50 transformadores de potência e mais de 30 mil transformadores em ‘utilities’ britânicas".

"Os contratos celebrados com a Porthos e a SSEN reforçam a posição da Efacec no mercado dos transformadores e no panorama europeu da transição energética. São um reconhecimento da qualidade, experiência e competência da empresa no setor, e a validação do nosso know how no desenvolvimento tecnológico, que nos permite apresentar soluções mais avançadas e eficientes", considera Michael Silva, CCO da Efacec.

(Notícia atualizada às 11:21)