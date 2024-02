Efacec ganha “power” e ultrapassa os 130 no Oeste dos EUA

Após ter sido adquirida pelo fundo germânico Mutares, a Efacec "meteu o turbo" na divulgação pública dos negócios que vai ganhando por esse mundo fora, apesar de ser intermitente na revelação dos valores dos contratos.

Desta vez, a empresa sediada em Matosinhos comunicou que acaba de fortalecer a sua presença no mercado dos Estados Unidos com a celebração de uma parceria com a eV Power Exchange Corp., cliente sediado em Salt Lake City, para o fornecimento e instalação de 132 carregadores elétricos QC45 no Estado de Utah, na zona oeste do território norte-americano.

"Com 20 carregadores já instalados e outros 50 planeados até ao final do segundo trimestre de 2024, em locais de elevado tráfego em Salt Lake City e arredores, a rede será uma das maiores do estado de Utah até final de ano", realça a Efacec, esta terça-feira, 6 de fevereiro, em comunicado.





"O reforço da relação e da parceria com a eV Power, com a entrega de mais de uma centena de carregadores rápidos DC, assim como da plataforma EVCore (CPMS) e respetiva aplicação móvel e portal web, vem reforçar a forte aposta da Efacec no desenvolvimento e entrega de soluções de mobilidade sustentável", afirma Michael Silva, COO da Efacec.

Uma parceria que "comprova ainda que a competência técnica e o know-how’ das nossas pessoas são reconhecidos nos mercados internacionais mais exigentes e tecnicamente mais evoluídos, especialmente no que se refere ao desenvolvimento de produtos e soluções competitivas e customizáveis, de acordo com as necessidades dos clientes e dos mercados", enfatiza o mesmo gestor da empresa.

Cada posto inclui quatro carregadores QC45, permitindo assim o carregamento de quatro veículos em simultâneo, um destes destinado a condutores com mobilidade reduzida.





A solução de carga QC45 foi desenvolvida inteiramente pela Efacec "e caracteriza-se pela sua capacidade de carregamento rápido de até 80% em menos de 30 minutos e pela sua elevada fiabilidade, incorporando uma saída CCS e uma saída CHAdeMO", detalha a Efacec.





A parceria estabelecida inclui o licenciamento e personalização de um Charging Point Management System (CPMS), EVCore, concebido pela Efacec, sendo que "o software permite ao condutor localizar, identificar e reservar carregadores disponíveis através de uma aplicação móvel (app) customizada para a eV Power".





De acordo com a Efacec, uma das vantagens competitivas da solução entregue à eV Power, face a outras disponíveis no mercado, "é a possibilidade de a customizar de acordo com as necessidades e requisitos do cliente e, neste caso, à eV Power e ao mercado dos EUA".

"Ao integrar um terminal de pagamento com cartão de crédito, o condutor pode efetuar o pagamento sem necessitar de instalar a app e de se registar no sistema, agilizando o processo de carregamento", conclui.





"A Efacec tem sido um parceiro valioso para a eV Power, permitindo-nos chegar ao mercado com carregadores rápidos DC altamente fiáveis, em vários locais do estado de Utah, ajudando a satisfazer a crescente procura do público. As soluções totalmente integradas da Efacec tornam a empresa num dos poucos fabricantes a nível global que oferecem uma solução tão abrangente", afirma, por sua vez, Mark Sampson, CEO da eV Power Exchange.





Após a instalação e colocação em funcionamento de todos os 132 carregadores, a eV Power estima que a sua rede de carregadores pode contribuir potencialmente para uma redução anual de mais de nove mil toneladas de emissões de CO2, com base numa taxa de utilização projetada de 15%.

"À medida que as taxas de utilização aumentam e a eV Power expande a sua rede e a oferta de serviços chave na mão, as poupanças de emissões de CO2 serão substanciais", sinaliza a Efacec, considerando que este contrato comprova o compromisso da empresa com a sustentabilidade "e assinala o início de uma parceria entre a empresa e a eV Power Exchange, que poderá conduzir a mais fornecimentos para este mercado e, eventualmente, para o Canadá", nota.