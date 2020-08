Elevo quer suspender expansão do metro do Porto

A construtora do grupo Elevo avançou com providências cautelares para travar desde já a adjudicação das duas obras de expansão do metro do Porto, num investimento de 288 milhões de euros, ao consórcio liderado pela espanhola Ferrovial.

