“Entrámos numa fase planalto. Neste momento vivemos incerteza global”

A associação que representa os hoteleiros ainda está a recolher os dados do impacto da Jornada Mundial da Juventude, que decorreu no início de agosto em Lisboa. Mas já consegue antecipar algumas tendências, como a taxa de ocupação abaixo do esperado nos hotéis mais “premium”, diz Bernardo Trindade, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

“Entrámos numa fase planalto. Neste momento vivemos incerteza global”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: “Entrámos numa fase planalto. Neste momento vivemos incerteza global” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar