Eurodeputados pedem esclarecimentos à Amazon

Redigida por Leïla Chaibi, do partido La France Insoumise, a carta foi assinada por 36 deputados do Parlamento Europeu. No documento, os eurodeputados questionam a Amazon quanto às suas intenções e revelam as suas preocupações.





Nesta manifestação escrita é expressa a preocupação dos seus subscritores, enquanto representantes europeus nacionais e locais. Assusta-os o facto de a Amazon procurar "reprimir a acção coletiva e a organização sindical", como é salientado no documento.





