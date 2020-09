Amazon cria sistema que permite pagar apenas com a palma da mão

A Amazon criou o Amazon One, um sistema no qual a palma da mão serve de assinatura para pagar ou entrar em estabelecimentos.





As lojas da Amazon vão ter um dispositivo no qual basta inserir um cartão e mostrar a palma da mão a um sensor para criar uma espécie de assinatura única, em menos de um minuto. A partir do momento em que o utilizador se regista, a assinatura pode ser usada para entrar em espaços como estádios, para pagar em lojas ou para usar os benefícios de cartões de fidelização.





Esta alternativa quer facilitar a circulação e os pagamentos, e, depois de instalada nas lojas físicas da Amazon, poderá ser usada também noutros estabelecimentos, com os quais a retalhista se revela em "discussões ativas".





A Amazon garante que este sistema respeita a privacidade dos utilizadores, permitindo-lhes apagar os dados biométricos caso decidam cancelar o serviço. Além disto, a mesma empresa sublinha que a palma da mão é uma opção menos sensível do ponto de vista da privacidade do que outros modos de identificação, como as impressões digitais.





Além desta vantagem, a Amazon aponta para o facto de não ser preciso o contacto entre a palma da mão e o dispositivo que a identifica, uma característica que a empresa acredita que será bem vinda especialmente no contexto atual de pandemia.