Exportações de componentes automóveis vão recuar para níveis de 2016

Apesar da terceira subida mensal consecutiva em setembro, a associação do setor estima que a reta final do ano traga nova quebra nas vendas ao exterior. O saldo final do ano deverá rondar uma contração de 20%, para um valor abaixo do de 2016.

