Factura da água vai mudar. Metros cúbicos passam a ser litros

Para já a ideia chegará à factura de 440 mil consumidores: 350 mil em Lisboa, segundo o Expresso, e 90 mil clientes em oito município do Noroeste de Portugal. Às restantes empresas que fornecem água será sugerida a alteração uma vez que não dependem directamente da Águas de Portugal. Para o ministro do Ambiente esta é uma sugestão "tão simples", mas que ainda não tinha passado pela cabeça dos responsáveis do sector.



Além disso, a partir de Junho vai estar no ar uma nova campanha de sensibilização para a poupança de água. "88% das pessoas reconhecem que não podem continuar a gastar a água de qualquer forma, mas veem isto mais como uma preocupação ambiental do que de poupança de água", explicou João Matos Fernandes ao Expresso.

O consumo de água passará a ser indicado em litros na factura enviada aos consumidores. A intenção do Governo é sugerir esta mudança a todas as empresas distribuidoras de água, mas a medida avança já "até ao final do ano" na EPAL, em Lisboa, e nas Águas do Norte. Para o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, esta mudança tornará mais claro junto do consumidor qual é o seu consumo."Em vez de a factura dizer que uma pessoa gasta cinco metros cúbicos de água por mês, deve dizer que gasta cinco mil litros, o que torna a informação muito mais evidente e directa para o consumidor", argumenta o ministro do Ambiente, ao Expresso . A ideia surgiu de um inquérito aos consumidores / estudo apresentado esta terça-feira pela Águas de Portugal.Face à seca severa vivida durante vários meses em Portugal no ano passado, esta ideia surge como um modo de consciencializar os consumidores para a preservação deste bem essencial. A água, cada vez mais um recurso escasso, tem protagonizado várias campanhas do Estado que visam promover a adopção de comportamentos de poupança no quotidiano dos portugueses.