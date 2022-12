Falhas de abastecimento do comércio retalhista alemão atenuam-se ligeiramente

Os problemas de abastecimento do comércio retalhista alemão atenuaram-se ligeiramente, com as queixas de estrangulamentos de abastecimento a caírem de 71,1% em novembro para 62,2% em dezembro, segundo um inquérito do Ifo divulgado esta quinta-feira.Num comunicado, o Ifo afirma que além disso, houve uma diminuição notória do pessimismo entre os retalhistas em relação aos próximos meses."Esta flexibilização chegou na altura certa para muitas empresas do setor do comércio", diz Klaus Wohlrabe, chefe de Inquéritos da ifo, que acrescenta que "contudo, continuarão a existir lacunas nas prateleiras".A situação entre os retalhistas de brinquedos diminuiu consideravelmente, com apenas um pouco menos de um terço a comunicar o desaparecimento de mercadorias.A situação é semelhante para os comerciantes de bicicletas e no comércio retalhista de vestuário.Entre as lojas de bricolage, a percentagem também caiu para menos de 50%, enquanto o comércio de consumo de eletrónica continua a ser o mais duramente atingido, com quase todas as empresas a reportarem estrangulamentos de fornecimento.A situação continua também a ser problemática nas empresas de automóveis e eletrodomésticos e nos supermercados, onde cerca de 86% se queixaram de falta de bens em cada caso.