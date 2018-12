Farfetch compra Stadium Goods por 250 milhões de dólares

A Farfetch anunciou esta quarta-feira, 12 de Dezembro, que chegou a acordo para comprar a Stadium Goods, uma plataforma online de venda de calçado desportivo, por 250 milhões de dólares (cerca de 220,2 milhões de euros). A operação deverá estar concluída no primeiro trimestre do próximo ano.





Segundo o comunicado divulgado pela Farfetch, a Stadium Goods vai ser uma subsidiária da empresa, continuando a ser liderada pela equipa fundadora.





A Farfetch "anuncia hoje o acordo definitivo para adquirir a Stadium Goods, o maior marketplace de calçado desportivo e streetwear do mundo, por um valor 250 milhões de dólares", informa a empresa liderada por José Neves, em comunicado, acrescentando que o pagamento será feito em dinheiro e acções da Farfetch.





"Estamos muito entusiasmados por receber a Stadium Goods na família Farfetch. Tendo já colaborado com a sua equipa excepcional através do marketplace da Farfetch, fica claro que há uma grande oportunidade para as duas empresas alavancarem as forças uma da outra para irem atrás de uma fatia maior de um segmento emocionante e de rápido crescimento da moda de luxo", afirma José Neves, CEO da Farfetch, citado no comunicado.





Fundada em 2015 por John McPheters e Jed Stiller, a Stadium Goods é uma plataforma premium de calçado desportivo e streetwear, especializado em produtos novos e em deadstock (novos, nunca usados, em segunda mão).





Segundo comunicado da Farfetch, a Stadium Goods marca presença na sua plataforma desde Abril de 2018, registando um forte crescimento das vendas desde então.



(Notícia actualizada às 16:29)