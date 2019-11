Fernando Nogueira de fora da presidência da Lusitania

Fernando Dias Nogueira está fora da presidência do conselho de administração da Lusitania. A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) publicou esta terça-feira as autorizações concedidas na reunião da administração de 8 de novembro, quando foram aprovados os novos órgãos sociais para a seguradora. E o nome do gestor não consta da lista.



A decisão foi tomada depois de Fernando Dias Nogueira ter sido condenado pela Autoridade da Concorrência no cartel dos seguros. Conforme avançou o Observador, esta condenação levantou dúvidas junto do regulador dos seguros, o que levou Fernando Dias Nogueira a retirar a candidatura.



Continuar a ler Na lista publicada pela ASF surge Maria Tranquina Rodrigues enquanto presidente do conselho de administração e comissão executiva da Lusitania no mandato 2019/2022, acompanhada pelos vogais Maria Dalila Correia Araújo Teixeira, Paulo José Martins Jorge da Silva e Pedro Miguel Rodrigues Crespo.



Este é mais um revés para o grupo Montepio. As dúvidas da ASF também já levaram Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, a avançar com um pedido de escusa. O último dia na liderança da mutualista será 15 de dezembro, quando deverá ser substituído por Virgílio Lima.



No Banco Montepio também há incerteza em torno da liderança da instituição financeira. Pedro Gouveia Alves, presidente do Montepio Crédito, foi o nome escolhido por Carlos Tavares e Tomás Correia para substituir Dulce Mota (que é CEO interina desde o início do ano), mas acabou por desistir da candidatura depois de o Observador ter avançado que liderou em 2009 a equipa que criou uma estratégia que mitigou os rácios de crédito vencido no início da crise económica.