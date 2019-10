Tomás Correia abandona liderança do Montepio em dezembro

Tomás Correia pediu esta quinta-feira para abandonar a liderança da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), naquele que foi o último Conselho Geral da dona do Montepio, apurou o Negócios. Um pedido que foi aceite pelos conselheiros. O responsável vai sair a 15 de dezembro.





O anúncio feito depois de o Público ter avançado que a a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) se está a preparar para chumbar os requisitos de idoneidade que permitiriam a continuação de Tomás Correia à frente da AMMG. E após o Eco e Expresso terem avançado que o presidente poderia anunciar a sua saída nesta mesma reunião.

"Não me condicionam com essa conversa. Dia 24 não saio de certeza absoluta. Podem ficar tranquilos", chegou a dizer Tomás Correia, na semana passada, citado pela Lusa.

Porém, o presidente da mutualista não afastou por completo a possibilidade de vir a sair da mutualista. "É óbvio que por razões de idade, numa dada altura, hei-de sair do Montepio, até porque já não tenho condições físicas e até intelectuais, se quiserem pensar assim, para poder continuar a assumir esta responsabilidade", afirmou o gestor. Uma saída que só acontecerá "quando entender que é o momento, em boa ordem".



Além do tema da liderança estão ainda outros temas em cima da mesa. O primeiro relacionado com o desempenho das empresas do grupo no primeiro semestre – os lucros do Banco Montepio recuaram mais de 70% neste período - e o segundo com a substituição de um membro do conselho fiscal.



Já o terceiro e último ponto abrem a porta à discussão de "diversos" assuntos. Esta seria a oportunidade de os conselheiros discutirem a revisão dos estatutos que vai determinar o fim deste órgão, que conta com Maria de Belém, João Costa Pinto e Luís Patrão, mas também com a oposição a Tomás Correia, incluindo Carlos Areal e Viriato Silva.

Oposição questiona revisão dos estatutos

A revisão dos estatutos será também discutida numa sessão aberta aos associados, no dia 29 de outubro, no Hotel Plaza, com o objetivo de preparar a assembleia geral (AG) de 4 de novembro.

Numa nota enviada aos associados, e assinada por António Godinho, Carlos Areal, Ribeiro Mendes, Manuel Ferreira, Nuno Cunha Rolo, Pedro Corte Real e Viriato Silva, estes consideram que o novo Código das Associações Mutualistas (CAM) "deveria constituir uma oportunidade para realizar um debate alargado e profundo sobre o modelo de governo da nossa Associação".

Algo que não aconteceu, dizem, uma vez que a Comissão de Revisão dos Estatutos "preferiu só agora tornar públicas as alterações a propor, com a convocatória da AG que as irá apreciar já no dia 4 de novembro, o que limita drasticamente a possibilidade de debate das mesmas".

Estes responsáveis consideram ainda que alguns ajustamentos propostos "visam limitar a democraticidade dos processos de formação e do funcionamento do novo órgão estatutário a eleger, a Assembleia de Representantes", enquanto "outros querem livrar-se imediatamente do Conselho Geral atual".



