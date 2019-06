Chineses da Fosun têm mina de ouro russa de mil milhões na mira

Um consórcio liderado pela Fosun Internacional está em negociações para adquirir uma participação maioritária na GV Gold PJSC, uma mina de ouro russa, a qual fica avaliada em mil milhões de dólares (877,5 milhões de euros), avança a Bloomberg.





A Fosun, liderada por Guo Guangchang (na foto), está a pensar uma oferta conjunta que terá como parceiro a Zhaojin Mining Industry, revelam as mesmas fontes anónimas citadas pela agência noticiosa.





A GV Gold está de momento nas mãos dos donos do russo LantaBank e quase duplicou a produção desde 2016. O fundo BlackRock detém 18% deste negócio, tendo comprado uma parcela em 2007, quando a empresa foi avaliada em 500 milhões.





Até ao momento não existem certezas quanto a qualquer tipo de acordo sobre a aquisição da GV Gold, de acordo com as fontes. Oficialmente, as três partes envolvidas recusaram comentar. Esta é a segunda tentativa recente da Fosun adquirir uma empresa desta índole: em 2017 esteve em cima da mesa a compra de 10% da Polyus PJSC por 900 milhões de dólares, mas o acordo falhou face às aprovações pendentes das autoridades chinesas.



Fora do negócio do ouro, a mais recente oferta da Fosun foi sobre a operadora de viagens Thomas Cook, conhecida no passado dia 10 de junho, sessão na qual as ações da empresa a suscitar o interesse da Fosun dispararam cerca de 24% em bolsa.





As conversações surgem numa altura de grande valorização do ouro. O metal precioso avança esta segunda-feira pela quinta sessão consecutiva e mantém-se a cotar perto do máximos de 2013 que alcançou na última sessão. Este ano, a valorização do metal amarelo já conta mais de 10%, seguindo a cotar acima dos 1.400 dólares por onça.





O Citigroup considera que o entusiasmo em torno do metal será para durar e aumentar, prevendo que este possa chegar a cotar entre os 1.500 e os 1.600 dólares por onça nos próximos 12 meses. A suportar as cotações do metal está também a disponibilidade demonstrada pela Fed em cortar os juros.



O grupo Fosun detém atualmente 27,25% do banco BCP. Também no capital do BCP está presente outro dos acionistas da GV Gold, o Blackrock, que detém uma participação de 3,39% no banco.