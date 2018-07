Gestora de fundador da Explorer tem 100 milhões para investir em empresas portuguesas  

Há uma nova gestora de fundos de "private equity" em Portugal. Arranca com 100 milhões de euros para investir em empresas portuguesas "rentáveis e com uma estratégia ambiciosa de expansão".

A firma foi constituída este ano e tem como sócio Marco Lebre, que deixou a Explorer Investments no ano passado depois de ter participado, em 2003, na fundação daquela que é uma das companhias de capital de risco mais conhecidas em Portugal.

Marco Lebre (na foto) trouxe consigo duas pessoas da Explorer (David Calem Ferreira e Inês Lopo), que integram agora a equipa de investimentos da Crest.

"O nosso core business é a aquisição de empresas portuguesas que apresentem vantagens competitivas. Queremos valorizar as empresas em que intervimos", salienta Marco Lebre em comunicado.

No mesmo documento, a Crest afirma que não tem como objectivo a aquisição de empresas em reestruturação, nem carteiras de crédito malparado. A aposta estará no "crescimento das empresas onde investe, nomeadamente através da expansão da gama de produtos e da entrada em novos mercados, com o objectivo de valorizar os interesses de todos os stakeholders".

A Crest só poderá investir em empresas com "um EBITDA superior a dois milhões de euros e que contem com equipas de gestão profissionais e comprometidas com a estratégia a desenvolver".

A empresa promete fechar as primeiras aquisições este ano e salienta que os 100 milhões foram captados sobretudo junto de investidores internacionais.

A equipa desta firma de "private equity" conta ainda com Pedro Valente, Vasco d’Orey, Gonçalo Abreu, António Lobato de Faria e Clara Câmara.