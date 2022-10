Gigante de "private equity" vai avançar com processo contra Banco de Fomento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Banco de Fomento recebeu vários pedidos de esclarecimento de capitais de risco que ficaram de fora do Programa Consolidar, segundo avança o Eco e o Jornal Económico.



Entre elas há uma que admite em mesmo ir para tribunal, depois de ter sido negado o acesso ao processo de decisão, segundo apurou o JE.

Entre as 33 candidaturas apresentadas, apenas 14 foram selecionadas, segundo os resultados publicados no final de setembro. Entre os insatisfeitos destaca-se a gigante de "private equity" Explorer.



A entidade liderada por Elizabeth Rothfield queixa-se sobretudo de lhe ter sido negado o acesso ao processo de decisão, pelo que vai avançar com uma ação para os tribunais administrativos, de forma a poder ler os documentos.

No entanto, não admite, segundo o JE, avançar com uma decisão de impugnação, o que poderia paralisar o referido programa destinado a que fundos de capital de risco possam investir em Pequenas e Médias Empresas (PME).