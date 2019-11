Governo polaco suspende imposto sobre o retalho até julho

O governo polaco decidiu suspender a aplicação do novo imposto sobre as retalhistas até 1 de julho de 2020. A taxa, que deveria entrar em vigor no próximo mês de janeiro, não será assim aplicada antes da segunda metade do próximo ano, uma decisão tomada esta terça-feira, 26 de novembro, numa reunião do governo liderado por Mateusz Morawiecki.





(Notícia em atualização)

Este adiamento é favorável ao grupo português Jerónimo Martins, que obtém a maior parte das suas receitas naquele país, onde opera sob a insígnia Biedronka.