Grupo Bel: Compra da Vasp "faz sentido do ponto de vista estratégico"

A Impresa anunciou hoje que celebrou contratos-promessa com a Páginas Civilizadas, empresa do Grupo Bel, do empresário Marco Galinha, que é acionista da Global Media, para a venda das suas posições acionistas na Vasp Distribuidora de Publicações e na agência de notícias Lusa.Contactada pela Lusa, fonte oficial do Grupo Bel disse que a compra da Vasp "faz sentido do ponto de vista estratégico", uma vez que opera no setor da distribuição, área onde tem presença.Fonte oficial do grupo escusou-se a fazer mais comentários sobre o anúncio hoje tornado público.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona da SIC refere que celebrou em 31 de dezembro um contrato-promessa de compra e venda, "pelo qual se compromete a vender 222.000 ações, cada uma com o valor nominal de 3,50 euros, representativas de 33,33% do capital social da Vasp - Distribuidora de Publicações, pelo preço de 2,1 milhões de euros, "estando a celebrado do contrato definitivo" mediante determinadas condições.A operação está "sujeita à finalização de uma auditoria contabilística e financeira, ao não exercício do direito de preferência por parte dos acionistas" da Vasp, "ao consentimento da Vasp - Distribuidora de Publicações, S.A. e à não oposição à transação por parte da Autoridade da Concorrência".Criada em 1975, a Vasp é detida pela Cofina Media, Global Media Group (GMG) e Impresa, de acordo com o 'site' da empresa.A Impresa celebrou também outro contrato-promessa para a venda dos 22,35% que detém na Lusa por 1,250 milhões de euros.A celebração do contrato definitivo para venda das ações da Lusa está sujeita "à finalização de uma auditoria contabilística e financeira e à não oposição à transação por parte da Autoridade da Concorrência (ou confirmação de que a notificação à Autoridade da Concorrência não é necessária)".A venda das participações na Vasp e na Lusa representam um encaixe de 3,35 milhões de euros para a dona da SIC.Contactada pela Lusa, fonte oficial da Impresa escusou-se a fazer comentários sobre a operação.Em novembro, a Autoridade da Concorrência deu 'luz verde' ao Grupo Bel para ficar com o controlo exclusivo da Global Media Group (GMG), que detém o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, a TSF e outros meios de comunicação social.O grupo Bel foi fundado em 2001 por Marco Galinha e tem atividades em vários setores, entre os quais máquinas de 'vending' (máquinas de venda automática) e aeronáutica. Entrou nos media em 2018, através do Jornal Económico.O grupo detém também a empresa de sondagens Aximage.