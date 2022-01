Grupo imobiliário chinês Shimao falha pagamento de mais de 100 milhões de dólares

Leia Também Goldman alerta para dificuldades "severas" no setor imobiliário chinês

A China Credit Trust avança esta quinta-feira que o grupo imobiliário chinês Shimao Group Holdings terá entrado em "default", avança a agência Bloomberg , que teve acesso a documentos enviados aos investidores. Em causa estará um atraso no pagamento de um empréstimo, na ordem de 645 milhões de yuan, o equivalente a 101 milhões de dólares.De acordo com esta fonte, terá sido pedido um pagamento antecipado depois de o grupo imobiliário ter falhado em cumprir os requisitos necessários. As obrigações em dólares do grupo Shimao estão a cair, nota a Bloomberg.Ao mesmo tempo, também as "bonds" do grupo chinês Guangzhou R&F Properties estão a afundar depois de a empresa ter alertado que está a ter dificuldade em conseguir juntar fundos suficientes para reembolsar uma emissão na próxima semana. Em causa está um pagamento de 300 milhões de dólares e a empresa justifica que a dificuldade se deve ao facto de estar a enfrentar alguns atrasos nos planos para a venda e ativos. "O grupo continua a tomar medidas para manter a sua posição de liquidez", foi comunicado ao mercado.O setor imobiliário na China, outrora um dos mais prósperos, tem estado no centro das atenções depois de o gigante imobiliário Evergrande ter entrado em "default". A agitação no grupo Evergrande, que tem também operações noutros setores, teve um "efeito dominó" e pouco tempo depois foi a vez de a rival Fantasia Holdings não cumprir com o pagamento aos credores de 206 milhões de dólares, relativos a um cupão que expirou no início de outubro.