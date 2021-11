Investimento em Vistos Gold sobe 62% em outubro para 46,4 milhões

Em outubro, o investimento resultante do programa de Autorização de Residência para Investimento (ARI) totalizou 46.408.694,42 euros, o que representa um aumento de 62% face a igual mês do ano passado (28,6 milhões de euros).Face a setembro (27 milhões de euros), o investimento captado aumentou 71,8%.De acordo com os dados estatísticos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em outubro -- mês em que o programa completou nove anos -- foram concedidas 87 ARI, das quais 75 por via da aquisição de bens imóveis (28 para reabilitação urbana) e 11 através do critério de transferência de capitais.A compra de bens imóveis somou no mês passado um investimento de 39,6 milhões de euros, dos quais 9,5 milhões de euros para reabilitação urbana, enquanto a transferência de capitais totalizou 6,5 milhões de euros.Por países, em outubro foram concedidos 15 vistos 'dourados' à China, 14 aos Estados Unidos, oito à Índia e oito à Rússia e quatro à África do Sul.Em setembro, tinham sido concedidas 61 ARI, dos quais 55 por via da compra de bens imóveis (21 para reabilitação urbana) e sete por transferência de capitais.Naquele mês, foram concedidos 14 vistos 'gold' à China, oito à Rússia, oito aos Estados Unidos, seis ao Líbano e quatro à África do Sul.Nos primeiros 10 meses do ano foram atribuídos 698 vistos 'dourados', dos quais 55 em janeiro, 100 em fevereiro, 73 em março, 98 em abril, 52 em maio, 67 em junho, 41 em julho, 64 em agosto, 61 em setembro e 87 em outubro.Neste período, o investimento captado por via deste instrumento totalizou 368,6 milhões de euros, um recuo de 35% face aos 568,8 milhões de euros registados nos primeiros 10 meses de 2020.O programa de concessão de ARI, lançado em outubro de 2012, registou até ao mês passado um investimento acumulado de mais de seis mil milhões de euros.