JCDecaux aterra Infante em Lisboa para liderar Portugal em brasa

Depois de, em abril passado, ter decidido avançar para tribunal para travar a adjudicação do concurso de concessão da publicidade exterior em Lisboa à JCDecaux, após a operação ter obtido luz verde da Autoridade da Concorrência, a portuguesa DreamMedia invoca agora um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo para impedir o município de assinar o contrato com o grupo francês. Em causa está uma concessão de 15 anos por 125 milhões de euros.

Já no Porto, a autarquia presidida por Rui Moreira aprovou, no início deste ano, a adjudicação da publicidade exterior da cidade, que representa um encaixe de 37 milhões de euros, nos próximos 15 anos, acabando com um monopólio de cerca de 40 anos da JCDecaux sem pagar nada em troca, tendo a DreamMedia ganho o principal lote em disputa. Um desfecho que é contestado pelo grupo gaulês

Com o mercado de mupis em Portugal em clima de guerra, a JCDecaux anunciou que, no ano em que a marca que garante ser "líder mundial em comunicação ‘out-of-home " assinala 50 anos de atividade em Portugal, escolheu Philippe Infante para assumir o cargo de diretor-geral da sua subsidiária lusa.

Após quase duas décadas em cargos internacionais de direção do grupo, "Philippe regressa assim a Portugal, local onde iniciou a sua carreira profissional no ano de 2001, como responsável de media na Peugeot Portugal", avança a JCDecaux, em comunicado.

Infante começou o seu percurso no grupo JCDecaux em 2003, entre Marselha e Paris, onde ocupou diversas funções na área comercial, tendo em 2007 assumido a função de diretor-geral da filial do grupo no Qatar.

Em 2010, foi nomeado diretor-geral da filial na Arábia Saudita, cargo que desempenhou durante sete anos, "onde aproveitou a oportunidade para aprender a língua árabe e obter um EMBA no INSEAD", realça a JCDecaux.

Em 2017, mudou-se para o Panamá, onde passou a gerir as filiais do grupo JCDecaux em oito países da América Central, Caraíbas e Colômbia após uma fusão com uma empresa local.

"Após 19 anos no grupo JCDecaux, onde assumi diferentes cargos e responsabilidades, é com grande alegria, entusiasmo e motivação que assumo o cargo de diretor-geral da JCDecaux Portugal, com a ambição de fazer mais e melhor, criando valor para os nossos parceiros", promete Philippe Infante.

"Enquanto diretor-geral, abraço este novo desafio, confiante de que, com o apoio da valiosa equipa atual, reforçada com novos talentos, iremos certamente ultrapassar os limites da excelência para benefício dos cidadãos, dos municípios e das marcas", conclui o novo responsável máximo do grupo francês em Portugal.

Apresentando-se como líder mundial no mercado da publicidade exterior, encontrando-se em mais de 80 países, a JCDecaux afiança que, em Portugal, tem presença, em termos públicos, em 63 concelhos, enquanto na esfera privada detém o negócio nos "oito principais aeroportos nacionais" e em "25 dos mais importantes centros comerciais do país".