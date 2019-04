José de Mello Saúde baixa lucros devido a aumento de custos e investimento

A José de Mello Saúde baixou os lucros em 2018, com o aumento dos custos e do investimento a anularem o efeito positivo do crescimento dos proveitos.



Os lucros desceram 31,7% para 15,6 milhões de euros, enquanto os proveitos operacionais consolidados aumentaram 7,2% para 683,1 milhões de euros.



Contudo os custos registaram um incremento superior (8,2% para 612 milhões de euros), o que em conjunto com o aumento do investimento, ditou uma queda nos indicadores operacionais.



O EBITDA caiu 1,2% para 71,2 milhões de euros e os resultados operacionais (EBIT) desceram 26,8% para 31,2 milhões de euros, já que as amortizações e provisões registaram um forte aumento (35,9%).



"Apesar de em 2018 a José de Mello Saúde ter apresentado um exercício consistente em termos financeiros, a evolução dos seus rácios traduz o esforço de investimento nas diversas obras de expansão", refere um comunicado à CMVM da José de Mello Saúde, que investiu 81,2 milhões de euros em 2018.



Nas Parcerias Público-Privadas o EBITDA diminuiu 4,1 milhões para 3,5 M milhões de euros, devido ao "aumento significativo dos custos com pessoal e produtos farmacêuticos no Hospital de Braga, nomeadamente o impacto da não revalidação pela ARS Norte dos programas de financiamento vertical de HIV e Esclerose Múltipla, num valor aproximado de 7,5milhões de euros por ano".

A companhia refere que "em virtude deste impacto negativo na operação do Hospital de Braga foi submetido um Pedido de Reequilíbrio Financeiro o qual veio a ser decidido em Tribunal Arbitral já em janeiro de 2019, sendo favorável para a José de Mello Saúde no financiamento relativo ao HIV no total de 16 milhões.



O Ministério da Saúde, através da Administração Regional de Saúde do Norte formalizou no início do ano o fim do contrato da PPP do hospital de Braga com a José de Mello Saúde, que termina a 31 de Agosto deste ano.