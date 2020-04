O ministério do Ambiente e Ação Climática explica que a nomeação de José Furtado, por parte do ministro João Matos Fernandes, surge após um parecer positivo da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).

O novo presidente da AdP, que iniciará funções no final deste mês, é licenciado em gestão de empresas e quadro da Caixa Geral de Depósitos (CGD).



Entre 2013 e 2020 foi administrador executivo do Banco Comercial de Investimentos de Moçambique do Grupo CGD.



João Nuno Mendes tinha assumido o cargo em 01 de junho de 2016 e cessado funções no final de novembro do ano passado.



O grupo AdP, por intermédio das suas empresas, presta serviço aos municípios (sistemas em alta) e diretamente às populações, através de sistemas municipais (sistemas em baixa) de abastecimento de água e de saneamento.







