Jovem advogada do Porto compra agência Best Models

A agência de manequins Best Models, fundada em 1999 por um grupo de empresários nortenhos ligados ao setor da moda, como Manuel Serrão, acaba de ser adquirida por Cristiana Gonçalves Pereira, uma advogada portuense de 28 anos que completou o investimento no início deste ano.

Sem detalhar os contornos financeiros nem a percentagem que passa a deter nesta sociedade anónima, a jovem empresária justificou ao Negócios que esta "é uma área com a qual [se identifica] totalmente" e que "faz a diferença na vida de muitos jovens". "Além disso, trata-se de fazer a gestão e a administração de uma empresa, o que sempre me aliciou", acrescentou.





"Nunca estive ligada à Best, mas trata-se de uma atividade com a qual desde sempre me identifiquei. Paralelamente à advocacia, estive nos últimos cinco anos ligada à televisão [apresentadora do Porto Canal], fiz campanhas para algumas marcas enquanto figura pública e apresentei diversos eventos. Daí que esta oportunidade de negócio tenha feito todo o sentido para mim", resumiu Cristiana Gonçalves Pereira.

Com sede no Porto e escritório aberto também em Lisboa, além das dezenas de agenciados que são prestadores de serviços, a Best Models conta atualmente com seis funcionários permanentes e registou um volume de negócios superior a meio milhão de euros em 2019. A nova proprietária confia, sem quantificar, que "a estimativa para os próximos anos é de crescimento" nas vendas.

Alexandra Macedo, que assumiu a administração nas últimas duas décadas, passa a ter o cargo de diretora nesta nova etapa em que a agência ambiciona "abranger novas áreas de negócio", sob a liderança desta licenciada em Direito, com mestrado em Direito das Empresas e dos Negócios também na Universidade Católica, que é casada com Sérgio Oliveira, futebolista do FC Porto.

A frequentar atualmente a pós-graduação em organização e gestão de futebol profissional, organizada pela Católica em parceria com a Liga de Clubes, Cristiana é também advogada no escritório do pai, António Gonçalves Pereira, uma atividade que "não [tenciona] deixar de exercer". "Foi essa a área profissional em que me formei e é também nela que quero construir carreira", concluiu.