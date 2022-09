O Grupo Kiloutou anunciou esta quinta-feira a assinatura de um acordo para adquirir o Grupo Vendap, empresa líder no aluguer de equipamentos em Portugal, a vários fundos de investimento e investidores locais, com a equipa de gestão sénior que planeia reinvestir.



Segundo revela o grupo francês de alugueres internacionais em comunicado, esta transação vai permitir "um novo passo" no seu desenvolvimento internacional, ao entrar num novo mercado europeu.





Com 40 anos de experiência, o Grupo Vendap é o líder no setor de aluguer de equipamentos em Portugal com uma quota de mercado de 18%. A vasta oferta de equipamentos para aluguer inclui sanitários portáteis, geradores elétricos, plataformas de trabalho e módulos e contentores. Um total de 340 empregados opera uma rede nacional de 8 filiais em todo o país, servindo pequenos e grandes clientes nacionais nos setores da engenharia, da construção civil e do setor público.



De acordo com o comunicado, a aquisição pelo Grupo Kiloutou "permitirá a aceleração da atividade através do crescimento interno, abertura de novos armazéns, oferta ampliada de frota e aquisições seletivas". A atual equipa de gestão "apoia plenamente a transação e conservará as suas funções" na nova organização, enquanto Francisco Ferreira do Amaral, atual CEO do Grupo Vendap, reportará diretamente ao membro executivo responsável pela parte Internacional, no comité executivo do Grupo Kiloutou.



Citado na nota, Ferreira do Amaral diz que o Grupo Vendap partilha com a Kiloutou "as mesmas competências especializadas e a ambição de melhorar continuamente os serviços que prestamos aos nossos clientes. Esta aquisição irá reforçar a nossa capacidade de desenvolvimento no mercado português. Com a nossa equipa de gestão, estou orgulhoso e satisfeito com este novo passo em frente", frisa.



Propriedade de HLD e Dentressangle desde 2018, a Kiloutou alcançou um rápido desenvolvimento nos últimos anos, estando a apostar na expansão internacional. Terceira maior empresa de aluguer de equipamentos da Europa e um dos principais atores do setor em França, em poucos meses, a Kiloutou entrou em dois novos mercados europeus, o que contribui para a diversificação acelerada da sua base de clientes e linhas de negócios – com 33% das suas receitas geradas fora de França, que deverá permitir ao Grupo Kiloutou granjear receitas superiores a mil milhões de euros. Após a aquisição da GSV na Dinamarca em março de 2022, esta operação permite à Kiloutou tomar uma nova posição forte num sétimo mercado de aluguer de equipamentos na Europa.





A Kiloutou está já presente na Polónia, Espanha, Itália, Alemanha, Dinamarca e agora Portugal. O grupo diz esperar que a aquisição do Grupo Vendap seja encerrada antes do final de setembro, financiada com os recursos existentes. A aquisição está sujeita a aprovações legais consuetudinárias.