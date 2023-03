Lidl exportou 27 mil toneladas de frutas e legumes nacionais em 2022

O Lidl Portugal ajudou os produtores portugueses a exportarem o equivalente a 1.533 camiões de frutas e legumes em 2022 no âmbito da campanha com a Portugal Fresh. Esse "carregamento" de 27 mil toneladas – mais 23% do que em 2021 – foi o mais pesado desde o início da parceria em 2014, revelam dados facultados pelo diretor de frutas e legumes do Lidl Portugal, Pierre Silva, ao Negócios.





A pêra rocha do Oeste manteve-se como o produto estrela, com 16 mil toneladas exportadas, o que reflete um aumento anual de 45%. Seguiu-se a couve coração, com quatro mil toneladas, num pódio que fechou com os citrinos do Algarve IGP, com duas mil toneladas, mais 25%, graças sobretudo à "enorme aceitação da laranja" que "colocou os citrinos no terceiro lugar das frutas e legumes mais exportados pelo Lidl Portugal".





"Estes resultados são representativos da enorme qualidade dos artigos nacionais", observa Pierre Silva, indicando que apoiou 505 produtores a irem além-fronteiras. "O Lidl atua como interlocutor, dando apoio em todas as etapas do processo de exportação, sem quaisquer incentivos fiscais, sendo atualmente a maior rede de distribuição na Europa", reforça.





As frutas e legumes nacionais chegaram a 11 mercados, como Alemanha, terra natal da cadeia de supermercados, França, Reino Unido, Polónia e Espanha. "Esta parceria de trabalho demonstra que quando a cadeia agroalimentar trabalha de forma eficiente, justa e equitativa, os resultados obtidos são positivos para todos", realça o presidente da Portugal Fresh, Gonçalo Santos Andrade.





As exportações lusas de frutas, legumes e flores alcançaram no ano passado 2.040 milhões de euros, o maior valor de sempre. E, segundo a Portugal Fresh, o objetivo é atingir 2.500 milhões em 2030.