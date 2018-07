Lucros da Europac sobem 68% no semestre com aumento do preço do papel

A papeleira espanhola registou um resultado líquido de 54,5 milhões de euros e receitas de 640,6 milhões. A subida do preço do papel ajudou aos bons resultados.

A Europac – Papeles y Cartones de Europa viu os seus lucros nos primeiros seis meses do ano ascenderem a 54,5 milhões de euros, o que correspondeu a um ganho de 68,3% face ao período homólogo do ano passado.

Por seu lado, a facturação agregada atingiu os 640,6 milhões de euros, uma subida de 13,6% quando comparada com o período de Janeiro a Junho de 2017.

Já o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) consolidado e recorrente aumentou 41,9% e 67,9% em relação ao primeiro semestre de 2017, ao alcançar 102,3 e 105,6 milhões de euros, respectivamente.

"A subida do preço do papel e a redução do preço da matéria-prima situaram a margem do EBITDA consolidado nos 21,3%, mais quatro pontos percentuais do que há um ano", sublinha a papeleira espanhola no comunicado relativo aos resultados.

A 30 de Junho, a empresa tinha reduzido a sua dívida líquida para 104 milhões de euros, o que representa um rácio dívida líquida/EBITDA de 0,6 vezes face ao rácio de 1,1 registado no fim de 2017.

José Miguel Isidro, presidente da Europac, considera que "os bons resultados da primeira metade do exercício respondem ao aumento dos preços de venda do papel num contexto de baixa de preço das matérias-primas, condições de mercado favoráveis que começaram a sentir-se em 2017 e que foram melhorando gradualmente trimestre a trimestre e que actualmente se podem considerar estáveis".

Na divisão do papel, no primeiro semestre do ano, a procura manteve-se forte, tanto no papel reciclado como no kraftliner [cuja produção é feita na fábrica portuguesa de Viana do Castelo] com stocks de produto finalizado em níveis semelhantes aos do primeiro semestre de 2017.

Esta circunstância provocou uma subida do preço médio de venda de 140 euros por tonelada de papel kraftliner e de 81 euros por tonelada de papel reciclado, por comparação com o primeiro semestre do exercício anterior, refere a empresa.

Já no que diz respeito à matéria-prima do papel, a restrição às exportações para a China supõe um aumento da disponibilidade de papel recuperado na Europa, com um stock médio no primeiro semestre 15% superior ao dos primeiros seis meses de 2017 e um preço médio inferior ao de há um ano em 39 euros por tonelada.

Na divisão de packaging (embalagem), o volume de produção aumentou 2,6% e as encomendas aumentaram 8% para os 219 milhões de euros, "mas as subidas reiteradas dos preços do papel continuam a penalizar as margens do negócio", destaca a Europac.

Recorde-se que a britânica DS Smith formalizou no passado dia 5 de Julho uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Europac, oferecendo 16,8 euros por acção da papeleira espanhola, avaliando assim a empresa em 1.667,2 milhões de euros.

A Europac encerrou a sessão desta quarta-feira inalterada face à véspera, nos 16,66 euros por acção.