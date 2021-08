Lumen Technologies vende ativos de telecomunicações à Apollo

A Lumen Technologies (ex-CenturyLink), empresa norte-americana que disponibiliza serviços de conectividade, infraestrutura de TI e presença na nuvem, vai vender parte dos seus ativos de telecomunicações nos EUA à gestora de investimentos Apollo por 7,5 mil milhões de dólares, avançou o The Wall Street Journal.

O segmento a ser vendido à Apollo Global Management inclui 1,4 mil milhões de dólares de dívida, comentaram ao WSJ fontes de ambas as empresas.

Segundo o jornal, a gigante do investimento vai ficar com algumas das incumbentes da Lumen em matéria de telecomunicações locais – e estes ativos de telefonia e de infraestrutura de banda larga cobrem seis milhões de clientes residenciais e empresariais em 20 estados do país, sobretudo no Midwest e no Sudeste (naquela que é chamada de plataforma NewCo).

As restantes operações da Lumen irão centrar-se nos grandes clientes empresariais, que geram a maioria das suas receitas, bem como nos subscritores de banda larga residencial em 16 estados – incluindo Colorado, Florida e Washington.

A NewCo, na nova empresa resultante da compra da Apollo, irá acelerar a transição das velhas linhas de cobre para a tecnologia de fibra ótica de alta velocidade, e será liderada por Bob Mudge, Chris Creager eTom Maguire, veteranos do setor que, juntos, foram responsáveis pela criação do serviço Fios, baseado na fibra, da operadora Verizon Communications.

O CEO da Lumen, Jeff Storey, disse ao WSJ que a empresa está a mudar o seu foco para os mercados de consumidores que considera bons candidatos a um "upgrade" para o seu próprio negócio de fibra ótica.

A Lumen Technologies, cotada no S&P 500, que encerrou a sessão regular desta terça-feira a subir 1,67% para 12,75 dólares, segue agora no "after-hours" a somar 2,59% para 13,08 dólares.