Uma das maiores produtoras de canábis do mundo expande-se para Portugal

A Aurora Cannabis chegou a acordo para comprar 51% da portuguesa Gaia Pharm, entrando desta forma no mercado português. O valor da operação não foi revelado.

A Aurora Cannabis, uma das maiores produtoras de canábis do mundo, vai entrar no mercado nacional, através da compra de 51% da Gaia Pharm, uma empresa que recebeu a autorização para o cultivo de canábis no dia 21 de fevereiro.