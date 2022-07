Mais de 9.200 viaturas com taxímetros atualizados

Leia Também Mais de quatro mil táxis com taxímetros atualizados desde 01 de junho

Os taxímetros de mais de 9.200 viaturas já foram atualizados desde 1 de junho, data em que entrou em vigor o novo tarifário, que levou, em média, a um aumento de 8%, anunciou este domingo o Governo.A programação do novo tarifário, a verificação e a selagem dos taxímetros deveriam, conforme estipulado na convenção, ser efetuadas até 31 de julho."A atualização dos taxímetros decorreu, assim, com a normalidade desejada, contabilizando-se mais de 9.200 viaturas verificadas metrologicamente", indicou, em comunicado, o Ministério da Economia e do Mar.As tarifas dos táxis subiram em média 8,05% em 01 de junho, segundo a convenção assinada entre a Direção-Geral das Atividades Económicas, a ANTRAL — Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros e a Federação Portuguesa do Táxi (FPT) e homologada pelo Governo.A capacidade instalada de verificação é de aproximadamente 11.800 por mês, sendo que, em Portugal, existem 13.000 táxis.Em junho, a taxa de atualização metrológica foi de cerca de 41% e, em julho, de 37%.Segundo o ministério tutelado por António Costa Silva, enquanto a atualização não for efetuada, os consumidores continuam a pagar o serviço de acordo com a tarifa antiga.O Instituto Português da Qualidade é responsável pela gestão do sistema de controlo, reconhecendo também as entidades para o exercício delegado desse controlo.A convenção foi celebrada no dia 13 de maio, entre a Direção-Geral das Atividades Económicas, a ANTRAL e a FPT, "depois de um processo intenso de negociação e de auscultação" junto do Instituto da Mobilidade e dos Transportes e das associações de consumidores.Em 12 de julho, a Associação Nacional Táxis Unidos de Portugal afirmou duvidar que os 13.000 táxis existentes no país conseguissem ter os seus taxímetros atualizados até ao final do mês."Feitas as contas, se ainda só foram atualizados 4.850 [táxis], duvidamos que as 8.150 viaturas [que faltam] consigam fazer a sua atualização dentro do prazo legal que resta", notou, à data, a Associação Nacional Táxis Unidos de Portugal (ANTUP) em comunicado.