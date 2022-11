Municípios vão ter poder para fixar as tarifas dos táxis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Além de os táxis passarem a poder trabalhar normalmente em mais do que um concelho, as autarquias vão passar a poder celebrar entre si acordos de âmbito intermunicipal para organização do mercado de serviços de transporte de taxi.

A notícia é avançada esta terça-feira pelo jornal Público, que cita um relatório efetuado pelo Instituto da Mobilidade dos Transportes (IMT) e com data de dezembro de 2021, agora enviado ao Parlamento por requerimento da Iniciativa Liberal.

O objetivo é ter regras que regulamentem e favoreçam os chamados trajetos em vazio nos quais hoje em dia os taxistas não podem apanhar novos clientes.

Desta forma, a flexibilização geográfica vem aproximar os táxis dos seus grandes concorrentes, os TVDE, que operam sem restrições em qualquer município.