Malo Clinic quer tratar dos dentes a dez mil estrangeiros até 2025

A Malo Clinic anunciou esta segunda-feira, 27 de janeiro, a criação de uma nova unidade de negócio dedicada ao turismo de saúde, prevendo atrair cerca de dez mil clientes estrangeiros nos próximos cinco anos e encaixar uma receita próxima de dez milhões de euros durante esse período.

Ainda a finalizar parcerias com agências de viagens especializadas em turismo de saúde, a rede de clínicas de medicina dentária, comprada pela Atena Equity Partners em maio de 2019, montou uma equipa com uma dezena de profissionais dedicados a esta área, entre médicos, assistentes e especialistas em marketing e comunicação digital.

"Com esta aposta pretendemos potenciar a nossa capacidade clínica em Portugal, onde contamos com uma equipa de excelência que é referência a nível mundial, e explorar uma nova avenida de crescimento com base nas nossas vantagens competitivas e na nossa rede de parceiros a nível mundial", frisou José Henriques, responsável da Atena na Malo Clinic, que aderiu a um Plano Especial de Revitalização (PER) em que foram perdoados cerca de 40 dos 70 milhões de euros em dívida.

Para esta nova aposta, que é um dos três pilares do plano estratégico apresentado em outubro e que estará inicialmente focada nos países nórdicos e na Europa Central, a empresa conta "potenciar a referenciação através de médicos dentistas internacionais, nomeadamente por um conjunto de mais de 2.000 que já receberam formação pela sua área de ‘education’ e que já conhecem a qualidade dos serviços prestados em Portugal".