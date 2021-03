Atena mete processo-crime contra Maló, que regressou com a Malo Dental

"Nesse dia à noite, quando cheguei a casa, tive um misto de emoções. A primeira foi a revolta - revolta por alguém poder ficar com o meu trabalho de uma vida, ou de quase uma vida, dizer ‘isto agora é meu, vai-te embora’, ficar com o meu nome - porque até hoje ainda não mudaram o nome da clínica (ainda se chama Malo Clinic) -, com um sorriso nos lábios a gozar comigo. E pensar que uns trafulhas conseguiram ficar com o meu nome e com o meu trabalho."

Em entrevista à revista de domingo do Correio da Manhã, Paulo Maló recordou o dia em que, após ter perdido o império de clínicas dentárias que fundou para a Atena Equity Partners, à qual a Malo Clinic foi vendida pelo Novo Banco em sede de Processo Especial de Revitalização (PER) da empresa, o médico e empresário teve de explicar à filha pré-adolescente que a vida da família teria de mudar.

"Não falei com o pequenino [hoje com 6 anos], mas à menina [agora com 14] disse ‘tiraram a empresa ao papá’ e que por isso tínhamos de fazer algumas alterações na nossa vida. Em dezembro tivemos de sair da casa onde estávamos e que deixámos de conseguir pagar e fomos para outra com um terço do tamanho, muito mais barata", lembrou sobre a conversa que alegadamente teve com os filhos quando o afastaram da Malo Clinic.

"A traição de três ou quatro foi a parte que me doeu mais nisto tudo"

Mais à frente, na mesma entrevista, Paulo Maló voltou a "picar" o fundo Atena: "Bastante agressivo e arrogante, que me disse que não precisavam de mim na empresa, porque eles conseguiam fazer a empresa facilmente, que eu me podia ir embora. E eu disse: ‘Então vou fazer as malas e vou-me embora.’ Ou seja, quem fez o PER foi o Fundo. E quem foi buscar o dinheiro aos contribuintes (25 milhões) foi o Novo Banco, através do Fundo de Resolução. É injusto dizerem-me que eu fui buscar dinheiro aos contribuintes, porque se eu fiquei sem a minha empresa foi precisamente por não querer fazer o PER", argumentou.

Em todo o processo de perda do império de clínicas dentárias, o que é que mais lhe doeu? "A traição de três ou quatro [seus colaboradores] foi a parte que me doeu mais nisto tudo. Não foi a trafulhice que o Fundo fez, porque o que fizeram a mim fazem a outras empresas todos os dias", acusou.

"O que eu não sabia é que isso também ia acontecer com pessoas que jantavam em minha casa, com quem passava fins de semana, às quais eu dava as chaves de casa se fosse necessário. Mais: eles saíram da faculdade diretamente para a clínica, não sabiam fazer nada. Fui eu que lhes ensinei tudo, pu-los na ribalta, muitos deles consegui que fossem falar em congressos internacionais", contou.

"Tivemos de trabalhar arduamente para recuperar a Malo Clinic"

Face às declarações de Paulo Maló sobre a Atena Equity Partners, esta sociedade gestora de fundos decidiu avançar com um processo-crime "contra o ato difamatório com que foi confrontada" pelo antigo dono da empresa de clínicas dentárias, revelou ao Negócios fonte oficial da sociedade proprietária da Malo Clinic.

"É importante sublinhar que as equipas da Atena e da Malo Clinic tiveram de trabalhar arduamente para recuperar a Malo Clinic da situação em que se encontrava, ou seja, na reversão de práticas do seu anterior administrador, o que por si só demonstra as inverdades proferidas por aquele", alegou o mesmo responsável da Atena.

"Hoje, a Malo Clinic é uma empresa com um acionista sólido e de confiança, com credibilidade junto dos vários parceiros e fornecedores nacionais e internacionais. Mas, mais importante, a Malo Clinic tem recebido o reconhecimento dos clientes e parceiros pelo seu serviço de excelência, pela sua capacidade de continuar a inovar e pelo seu corpo clínico, que são os alicerces da sua liderança de mercado em Portugal e que a tornam uma referência internacional na medicina dentária", rematou.

A Malo Clinic está a cumprir um PER, de acordo com o qual a Atena adquiriu o grupo de clínicas dentárias após este ter obtido um perdão dos credores superior a 40 milhões de euros, com o maior credor, o Novo Banco, a perdoar cerca de metade de uma dívida que ultrapassava os 51 milhões de euros, numa tentativa de recuperar os créditos em incumprimento que tinham sido concedidos pelo Banco Espírito Santo (BES) quando a Malo Clinic era liderada por Paulo Maló.

A Malo Clinic detém atualmente meia dúzia de clínicas em Portugal (Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria, Faro e Funchal), operando também uma clínica na Polónia, em Varsóvia.

Renascer das cinzas com "mais de 200 clínicas no mundo", das quais 14 em Portugal

Entretanto, Paulo Maló, a quem chamavam dentista milionário, está a tentar reerguer o negócio que tinha, com a abertura de novas clínicas sob a marca Malo Dental.

Quando saiu em 2019 da Malo Clinic, "tinha zero clínicas em Portugal e tinha zero clínicas internacionalmente". "Fiquei sem nada. Foi um período muito difícil, porque eu nunca fui de amealhar dinheiro. Sempre fui uma pessoa que o dinheiro que ganhava investia na profissão.

Os meus sapatos não custam mais de 50 euros e só tenho dois pares e nunca na vida daria 200 euros por uma garrafa de vinho, mas as minhas clínicas sempre tiveram equipamentos top. Portanto, eu não tinha uma almofada que me permitisse manter a minha família no nível em que estava", afirmou o médico e empresário à mesma revista de domingo do Correio da Manhã.

Mais eis que, assim que foi afastado da Malo Clinic, contactou todos os seus (ex-)parceiros internacionais, e, "imediatamente, todos disseram que deixavam de ser Malo Clinic". Porquê? "Porque eram parceiros por minha causa, porque eu ia fazer-lhes os casos mais difíceis, porque tinha credibilidade", afiançou Paulo Maló.

Um mês depois, afirmou, já estava a operar numa pequena clínica em Lisboa, garantindo que, hoje, tem 14 unidades abertas em Portugal, cujos contactos estão detalhados no site da Malo Dental.

Paulo Maló também garantiu que já tem mais de duas centenas de clínicas no mundo inteiro. Aliás, o site do grupo abre com uma foto do médico, a sorrir, com o "claim" "As Verdadeiras Clínicas Malo", acompanhado por um mapa-múndi onde assegura que "A Malo Dental está presente nos 5 continentes com mais de 200 clínicas", mas sem detalhar contactos sobre a sua presença internacional.