Mercado livre de eletricidade ultrapassa os 5,4 milhões de clientes em dezembro

O mercado livre de eletricidade ultrapassou os 5,44 milhões de clientes em dezembro do ano passado, um aumento de 6.471 clientes face ao mês anterior. Em termos homólogos, os clientes no mercado livre cresceram 1,9%, indica o boletim da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).Já o mercado regulado perdeu 1.798 clientes, passando a ser registado um total de 930.143 clientes neste mercado. Feitas as contas, a "fatia de leão" dos clientes está no mercado livre, com 85,4% dos clientes.Em termos de consumo, registou-se um acréscimo de 125,6 TWh face a novembro de 2021, atingindo 42.083 GWh em dezembro. O consumo no mercado livre representou 94,1% do total do mês de dezembro. O consumo no mercado regulado recuou face ao mês anterior,Em termos de quota de mercado, a EDP Comercial manteve a sua posição como principal operador no mercado livre em número de clientes (74%) e em consumo (42%). Face a novembro, a quota recuou 0,1 pontos percentuais (p.p) em número de clientes. Em termos de consumo, esta quota registou um aumento de 0,1 p.p. relativamente ao mês anterior.Em dezembro, a EDP Comercial manteve a liderança no segmento de clientes industriais (26%), registando um aumento de 0,1 pontos percentuais da quota de mercado face ao mês anterior. A EDP lidera também no segmento de pequenos negócios, com uma quota de 52% em termos de número de clientes e de 47% em termos de consumo.Já o segmento dos grandes consumidores é liderado pela Iberdrola (27%), apresentando um decréscimo da sua quota em 0,1 p.p. face a novembro de 2021.