Mercadona já está a contratar para loja de Santarém

A Mercadona vai dar início ao processo de recrutamento para a nova loja que abrirá em 2022 no município de Santarém para a qual irá contratar cerca de 65 colaboradores para todas as secções, em regime de part-time e full-time, anunciou esta sexta-feira a retalhista que está em processo de expansão no país.

A empresa diz estar a formar uma equipa "focada na excelência e no serviço, altamente motivada e em linha com a visão da empresa". Para isso, promete um salário "atrativo" e contrato de efetividade, bem como "possibilidade de evoluírem" dentro da empresa, recorrendo a políticas de formação constante e adaptada ao posto a desempenhar.





Este processo de recrutamento acontece em paralelo com outros para várias lojas que têm abertura prevista para 2022. A Mercadona tem atualmente em curso recrutamento nas cidades de Guimarães, Braga, Póvoa de Varzim, Montijo e Setúbal.