Mercadona cria 65 empregos com nova loja em Valongo

E vão duas. A retalhista espanhola Mercadona conta agora com dois supermercados em Valongo. A loja na Avenida Oliveira Zina, em Valongo, junta-se à de Ermesinde, aberta desde agosto de 2020.

A nova loja criou 65 pontos de trabalho na cidade, "com contratos sem termo", refere a Mercadona. Esta loja tem uma área de vendas de 1.900 metros quadrados, com as habituais secções de charcutaria, peixaria, pastelaria e padaria, perfurmaria, talho, frutas e legumes ou pronto a comer.

Leia Também Mercadona cria 65 postos de trabalho com nova loja em Vila do Conde

Esta loja conta com 140 lugares de estacionamento e 2 lugares destinados ao carregamento de veículos elétricos, ligados à rede MOBI.E, "indo ao encontro do compromisso da empresa para com a mobilidade elétrica."

Leia Também Mercadona cria 65 empregos com nova loja em Leça da Palmeira

"É com muita satisfação que vemos abrir a segunda loja da Mercadona no concelho, desta vez na cidade de Valongo. Congratulamo-nos com a dinamização da economia local e com a requalificação urbanística e viária, que este contrato de urbanização permitiu realizar, na Avenida Oliveira Zina e também na Rua João Elias", diz José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Valongo. "Estrategicamente localizado, este novo espaço traduz-se não só na criação de novos postos de trabalho e na diversificação da oferta comercial para os consumidores, mas também num estímulo para mais investimento no concelho."

"Estamos muito orgulhosos com a abertura desta segunda loja da Mercadona no concelho de Valongo, e que representou, além da criação de mais emprego, uma grande aposta na requalificação da área envolvente para proporcionar aos nossos "Chefes" (clientes) uma loja agradável e de fácil acesso", afirma Joana Ribeiro, diretora regional de relações externas da Mercadona do Distrito do Porto.

Leia Também Mercadona já está a contratar para loja de Santarém

A 13 de dezembro, a empresa via inaugurar mais uma loja, desta feita em Santa Maria da Feira, que completará o plano de expansão para 2021. Este plano traçava a abertura de nove lojas em solo nacional.