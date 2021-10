Mercadona cria 65 postos de trabalho com nova loja em Vila do Conde

A espanhola Mercadona inaugura esta terça-feira mais uma loja em Portugal, desta vez em Vila do Conde. O novo supermercado está instalado na Avenida General Humberto Delgado, criando 65 postos de trabalho na região.

A nova loja é a primeira da empresa na cidade, com 1.900 metros quadrados de área de vendas, contando com secções de charcutaria, peixaria, pastelaria e padaria, perfumaria, talho, área de frescos e um pronto a comer.

Esta loja conta com 166 lugares de estacionamento e dois lugares destinados ao carregamento de veículos elétricos, que estão ligados à rede MOBI.E.

"Esta é a 26.ª loja da Mercadona em Portugal e não podíamos estar mais satisfeitos com a recetividade dos vila-condenses, que poderão encontrar neste novo espaço produtos com a máxima qualidade ao melhor preço. Com esta nova loja criámos 65 novos postos de trabalho e requalificámos toda a envolvência para proporcionar à população local melhores condições de acesso a esta zona da cidade", comenta Joana Ribeiro, diretora regional de relações externas da Mercadona no distrito do Porto.

A empresa pretende abrir mais três lojas em Portugal este ano, com a inauguração de mais uma loja no Porto, desta vez em Felgueiras, no mês de novembro.