Minho cria a cadeira de rodas mais leve do mundo

Comparativamente às convencionais, que são construídas a partir de materiais metálicos, podendo atingir um peso total de até 25 quilos, a vimaranense Fibrenamics e a bracarense Multiorthos desenvolveram uma cadeira de rodas que, garantem, apresenta um peso de cerca de 10 quilos, sem os componentes amovíveis, graças ao uso de fibra de carbono, o que também aumenta a relação resistência/peso dos componentes.

"Portugal é novamente destaque mundial, desta vez com a criação da cadeira de rodas mais leve do mundo", proclama a Associação Fibrenamics - Instituto de Inovação em Materiais Fibrosos e Compósitos da Universidade do Minho, em comunicado, adiantando que "esta nova geração de cadeira de rodas foi projetada especificamente para crianças com paralisia cerebral, oferecendo maior conforto e adaptabilidade às características fisionómicas dos utilizadores"

Além de mais leve, a cadeira de rodas criada no Minho apresenta "um sistema de posicionamento inovador que permite a adaptação personalizada às características fisionómicas dos utilizadores, diminuindo o risco de úlceras de pressão", sendo que "as almofadas e encostos ergonómicos foram projetados para redistribuir o corpo do utilizador sobre as superfícies, reduzindo a fadiga e proporcionando um maior conforto".

O produto desenvolvido pela Fibrenamics e a Multiorthos "representa assim um passo significativo no desenvolvimento de cadeiras de rodas leves e personalizadas, satisfazendo as necessidades dos utilizadores de longa duração, ao mesmo tempo que melhora a sua qualidade de vida", realça aquele centro de transferência de tecnologia e inovação, que se apresenta como "líder nacional no desenvolvimento de soluções à base de materiais fibrosos e compósitos".

A Multiorthos pretende lançar a nova cadeira de rodas com a marca própria Nomic "entre o segundo semestre de 2023 e o início de 2024".