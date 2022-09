Ministro da Economia apresenta às 14:30 o pacote de ajuda às empresas

uma nova linha de crédito destinada a apoiar a tesouraria das empresas face aos aumentos de preço da energia, bem como da subida de outros custos, relacionados por exemplo com matérias primas. Em relação ao consumo intensivo de gás, é já conhecida a intenção do Governo de alargar o montante do apoio às empresas dos 400 mil euros para os 500 mil euros e de criar um novo patamar, até aos 2 milhões de euros de ajuda, para as indústrias com maiores volumes de consumo. No entanto, segundo apurou o Negócios, as alterações não se ficam por aqui e a taxa que cobre a diferença entre os custos incorridos em 2021 e em 2022, e que atualmente é de 30%, passará para os 40%.



Leia Também Governo cria nova linha de crédito para apoiar empresas



O pacote de apoios tem vindo a ser trabalhado nas últimas semanas entre o Governo e a Comissão Europeia, com especial destaque para a questão energética.

Em relação ao consumo intensivo de gás, é já conhecida a intenção do Governo de alargar o montante do apoio às empresas dos 400 mil euros para os 500 mil euros e de criar um novo patamar, até aos 2 milhões de euros de ajuda, para as indústrias com maiores volumes de consumo. No entanto, segundo apurou o Negócios, as alterações não se ficam por aqui e a taxa que cobre a diferença entre os custos incorridos em 2021 e em 2022, e que atualmente é de 30%, passará para os 40%.O pacote de apoios tem vindo a ser trabalhado nas últimas semanas entre o Governo e a Comissão Europeia, com especial destaque para a questão energética.

O Ministro da Economia, António Costa e Silva, e o secretário de Estado da Economia, João Neves, apresentam hoje às 14h30 o pacote do governo com as medidas de apoio ao setor empresarial, na Rua da Horta Seca, em Lisboa.O anúncio vai ser feito a partir do Ministério da Economia e o Negócios sabe que deverá incluir a criação de