Musk: Fundo soberano saudita pode assegurar saída da Tesla de bolsa

O CEO da Tesla, Elon Musk, avança que o fundo soberano da Arábia Saudita já há dois anos que o aborda no sentido de tirar a Tesla de bolsa, e que este investidor detém "mais do que capital suficiente para executar uma transacção deste tipo", escreve Musk no blog da Tesla.



Na última quarta-feira, Musk surpreendeu os investidores com um tweet, no qual anunciou a intenção de fechar o capital da Tesla, estando disposto a oferecer 420 dólares por acção – 23% acima do preço de fecho da sessão anterior – para concretizar esta operação. Adiantou ainda que tinha o "financiamento assegurado", a afirmação que mais dúvidas suscitou entre o público.



Os sauditas expressaram pela primeira vez o interesse em participar numa operação de fechar o capital da Tesla em 2017, e desde então reiteraram esta vontade "múltiplas vezes" explica Elon Musk. A última, terá sido no dia 31 de Julho, antes do anúncio no Twitter, e na mesma altura em que fechavam um acordo para ficarem com uma participação de 5% na empresa americana de automóveis. Nesta ocasião, o director do fundo "expressou fortemente o apoio para financiar a retirada da Tesla de bolsa", relata Musk, pelo que abandonou o encontro "sem dúvidas de que um acordo com o fundo podia ser fechado", o que terá justificado a afirmação "financiamento assegurado".



De acordo com o CEO da Tesla, a quantia necessária seria substancialmente inferior aos 70 mil milhões de dólares calculados pelos meios de comunicação. Isto, tendo em conta a estimativa que faz de que "aproximadamente dois terços das acções detidas pelos investidores actuais transitassem para uma Tesla de capital fechado".



Desde que estas intenções foram tornadas públicas através das redes sociais, já existiram novos desenvolvimentos. O director do fundo já pediu a Musk detalhes adicionais acerca daquilo que é necessário para avançar com o processo, e estará a trabalhar no sentido de conseguir as necessárias aprovações.



Elon Musk garante que irá "continuar as conversações com o fundo saudita" mas que mantém também discussões com "alguns outros investidores", uma vez que gostaria que a Tesla mantivesse uma "larga base de investidores". Só depois de concluir esta sondagem é que o CEO conta apresentar uma proposta mais concreta ao conselho de accionistas.



O tweet dá uma ajuda ao financiamento



Na mesma publicação, Musk defende que tornar públicas as suas intenções era a "coisa certa a fazer" de forma a que todos os investidores, e não apenas aqueles que estava a contactar em particular, tivessem acesso a esta informação. Contudo, existe ainda outra razão de índole financeira, que justifica o anúncio: "isto deixa-me obter uma compreensão mais precisa de quantos dos accionistas da Tesla gostariam de se manter na estrutura accionista no caso de avançar com a saída de bolsa".

Aliás, depois de ter apresentado a proposta de tirar a Tesla de bolsa aos administradores, Musk diz ter ficado com a responsabilidade de comunicar com alguns dos maiores accionistas da empresa, de forma a perceber se estes desejam manter-se como investidores depois de se proceder à privatização dos títulos.