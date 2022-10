Nabeiro faz a "dobradinha" em ranking de reputação

A Delta Cafés, do grupo Nabeiro, foi apontada como a empresa com melhor reputação em Portugal este ano, sendo o segundo ano consecutivo que o negócio português lidera a lista. Já no "ranking" de líderes, é Rui Miguel Nabeiro, CEO do grupo, que ocupa a primeira posição, também pela segundo ano consecutivo.O estudo da Merco, que todos os anos avalia a reputação das empresas portuguesas e dos seus líderes, elege as 100 empresas e os 100 líderes com melhor reputação em Portugal.No que diz respeito ao "ranking" das empresas com melhor reputação, o segundo lugar é ocupado pela EDP e o terceiro pela Sonae. "A completar as dez primeiras posições estão Jerónimo Martins (4.º), Ikea (5.º), Galp Energia (6.º), Microsoft (7.º), Vodafone (8.º), Google (9.º) e a Nestlé (10.º)", detalha a consultora de marketing.Em termos de subidas de posições, o destaque vai para a REN, que passou do 94.º lugar para o 35.º, para os CTT - Correios de Portugal, que avançaram 40 lugares, para 46.º e para a The Navigator Company, de 60.º para 25.º.

"Integram pela primeira vez o top 100 em 2022 a Mercadona (19.º), a CUF (31.º), o Banco Montepio (56.º), a Media Capital (66.º), a Goldenergy (72.º), o Bankinter (74.º), a Ageas (78.º), a SAP (83.º), o Grupo Visabeira (86.º), a Generali (87.º), a GreenVolt (92.º), a PWC (94.º), a Simoldes (95.º), a McKinsey (96.º), a Accor Hotels (97.º), o Grupo Semapa (98.º), a Capgemini (99.º) e a VdA - Vieira de Almeida Sociedade de Advogados (100.º)", detalha o estudo Merco empresas e líderes.



Já em termos de líderes, a segunda posição é ocupada por Cláudia Azevedo, da Sonae, e a terceira por Pedro Soares dos Santos, da Jerónimos Martins. "Nas restantes dez primeiras posições encontramos Paulo Azevedo (Sonae) em 4.º lugar, Paulo Macedo (Caixa Geral de Depósitos) em 5.º, Miguel Stilwell de Andrade (EDP) em 6.º, Paula Amorim (Galp Energia), em 7.º, Francisco Pedro Balsemão (Grupo Impresa - SIC) em 8.º, Alexandre Fonseca (MEO - Altice) em 9.º e Fernando Ulrich (Banco BPI) em 10.º", refere a Merco numa nota enviada à comunicação social.



A consultora destaca que o facto de o primeiro lugar no "ranking" dos líderes empresariais com melhor reputação ser de Rui Miguel Nabeiro e o Grupo Nabeiro ocupar também o primeiro lugar no "ranking" de empresas com melhor reputação, "vem mais uma vez demonstrar a correlação direta entre a reputação do líder e da sua empresa".

Entre as principais subidas destacam-se Andy Brown, da Galp Energia, que passou da 91.ª para a 25.ª posição, José María Folache, do El Corte Inglés, que sobe de 99.º para 55.º, Gonçalo Moura Martins, da Mota-Engil, que passou de 77.º para 34.º e António Pires de Lima, da Brisa – Autoestradas de Portugal, que sobe do 79.º ao 36.º.



A Merco destaca que as mulheres representam 25% do ranking, uma percentagem semelhante à da edição anterior e que está em linha com Espanha.