Novo Banco, BCP e CGD processam empresa de Isabel dos Santos que controlava Efacec

Novo Banco, BCP e Caixa Geral de Depósitos (CGD) interpuseram duas ações de execução sobre a empresa de Isabel dos Santos que detinha o controlo da Efacec antes da nacionalização da empresa, avança esta quarta-feira o Expresso.



Uma das ações, intentada pelas três instituições financeiras contra a Winterfell 2, incide sobre 18,5 milhões de euros, enquanto a outra, que foi apresentada apenas pelos dois bancos privados, reporta-se a um montante de 10,3 milhões de euros.





Leia Também Governo põe Ramalho escolhido por Isabel dos Santos à frente da Efacec

O Expresso indica que os três bancos pretendem garantir o direito à futura indemnização que decorre da nacionalização da Efacec, sendo que as instituições financeiras detinham um penhor sobre ações da empresa.O semanário assinala que o valor reclamado agora é quase idêntico ao financiamento concedido pelos três bancos, em 2015, à empresa sediada em Malta e que é detida pela filha do ex-presidente angolano. Na altura, a Winterfell 2 contraiu empréstimos no valor de 30 milhões de euros para financiar a aquisição da participação no capital da Efacec.Em julho último, o Governo português decidiu nacionalizar a Efacec, indicando logo nessa ocasião que pretendia reprivatizar a empresa. O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, adiantou que "o Estado, após a nacionalização da Efacec, tem de promover uma avaliação da empresa e pagar uma indemnização pela participação que adquiriu. Essa indemnização será paga a quem provar pertencer-lhe", afirmou o governante.Entretanto, também Isabel dos Santos, por intermédio da Winterfell, recorreu à justiça pedindo a impugnação da nacionalização que classificou de "discriminatória".