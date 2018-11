Novo Banco não consegue reduzir perdas: prejuízos ficam em 420 milhões

O Novo Banco registou uma ligeira deterioração, de 400 mil euros, dos prejuízos nos primeiros nove meses do ano. O banco justifica com a "reestruturação em curso do seu balanço".

O Novo Banco apresentou um resultado líquido negativo de 419,6 milhões de euros até Setembro, o que representa até uma ligeira deterioração face às perdas de 419,2 milhões no mesmo período do ano passado.

Segundo comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a instituição financeira liderada por António Ramalho sublinha que as contas continuam a ser prejudicadas pela "reestruturação em curso do seu balanço", o que está "de acordo com o seu plano estratégico".

O banco sublinha que, no que diz respeito à actividade "core" – aquela onde não é integrada as áreas de que se está a desfazer nem os activos classificados como para vender – conseguiu já ter um crescimento da margem financeira.





Ramalho: Prejuízo é "má notícia" mas há boas indicações

"O que aconteceu foi que os prejuízos são efeitos do legado e da reestruturação que o banco leva a cabo", defende António Ramalho, em declarações ao Negócios.

São várias as operações que pesaram nas contas do banco até Setembro. A oferta de aquisição e troca de dívida, com um efeito negativo de quase 82 milhões de euros, e a venda de activos imobiliários (a carteira conhecida como Viriato), que custou 159 milhões de euros.

O presidente executivo do Novo Banco enumera várias operações que justificam "um resultado que é uma má notícia, idêntico ao do ano passado". Mas sublinha que a evolução "core" dá boas expectativas: "pela primeira vez, há a subida do resultado operacional".



Margem sobe 5%

A margem financeira do banco subiu 5,2% para 300,7 milhões de euros. O banco herdeiro do BES justifica o resultado pelo facto de ter reduzido o custo do passivo (sobretudo de recursos de clientes que não depósitos) a um ritmo superior ao dos juros do crédito concedido. As comissões líquidas aumentaram 2,4% para 236,6 milhões.

Já os resultados de operações financeiras afundaram, de 71 milhões para 8 milhões de euros, devido à oferta de troca de dívida que o Novo Banco empreendeu para reduzir o passivo.

Na soma de todas estas rubricas, o produto bancário resvalou 12,4% para 527,3 milhões de euros.

Já os custos operacionais da instituição financeira desceram 7,8% para 363,5 milhões de euros, sobretudo com amortizações, mas também com descidas nos custos com pessoal e nos gastos gerais: a redução das agências e a diminuição do pessoal justificaram.





Mesmo assim, o Novo Banco conseguiu registar uma descida nas imparidades e provisões: a rubrica cedeu 19% para 456,2 milhões, apesar do referido aumento do impacto relativo à operação de venda de imóveis.

Apesar disso, com o pagamento de mais impostos do que no ano anterior, os prejuízos subiram 400 mil euros para 419,6 milhões de euros.