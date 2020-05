"A versão final do Plano de Recuperação, depositado pela SCOA junto do tribunal no âmbito do PER [Processo Especial de Revitalização], tem por base uma proposta aos credores detentores de créditos não subordinados e créditos subordinados", adianta o comunicado.



Segundo a Orey Antunes, "o plano de recuperação proposto considera que a sociedade é suscetível de recuperação, sendo esta, na perspetiva da sociedade, a solução que melhor tutela os interesses dos credores".



Se o plano de recuperação for aprovado pelos credores e homologado pelo tribunal, a SCOA esclarece que a sua atividade principal será a gestão e administração dos negócios associados ao setor de transportes e logística, refere à CMVM.



"Tendo em consideração as perspetivas futuras, estima-se que as receitas da SCOA serão suficientes para assegurar as operações da sociedade e o reembolso da divida reestruturada, de acordo com os termos a aprovar no PER. Assim, no cenário de aprovação e cumprimento do plano de recuperação, é expectativa do Conselho de Administração que a sustentabilidade e continuidade da SCOA se encontrarão asseguradas", acrescenta.



O grupo opera em Portugal, Espanha, Angola e Moçambique, principalmente, segundo a informação que consta do sítio oficial na internet.



Em novembro do ano passado, a Orey Antunes requereu um PER e apontou a existência de créditos de 63,4 milhões de euros sobre a empresa, propondo um perdão de 90% a 95%, dependendo de negociação, e perdão de juros de 100%, relativamente aos perto de 37,451 milhões de euros de créditos comuns.

