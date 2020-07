Recuperação da Orey recebe homologação do tribunal

A SCOA propôs,

, um plano de pagamento da sua dívida até 2032, ano em que concluirá o pagamento de 6,488 milhões de euros, o que significa um perdão de 90% dos créditos reconhecidos que ascendem a 58 milhões de euros.

Leia Também CMVM suspende ações da Orey Antunes

De acordo com o plano, a sociedade espera ter lucros já em 2020, mas por via de um resultado extraordinário no âmbito do PER de 20 milhões. Os lucros seriam, assim, no primeiro ano de implementação – o PER sofreu algum atraso devido à pandemia de covid-19 – de 18 milhões, descendo para um valor abaixo dos 2 milhões no segundo ano, para em 2032 atingir os 4,4 milhões.

, a SCOA divulgou em junho que, na assembleia de credores, votaram 73,78% dos créditos totais, tendo-se abstido 26,22%. Assim, votaram favoravelmente ao plano 51,94% dos créditos, e a votação contra teve 21,84%.

Leia Também PER da Orey Antunes aprovado

pela divulgação das contas de 2019 no prazo legal. A sociedade já tinha anunciado que iria adiar a apresentação dos resultados do ano passado por estar à espera da homologação do

O plano de recuperação da Sociedade Comercial Orey Antunes (SCOA) já foi homologado pelo tribunal, apurou o Negócios, uma informação entretanto confirmada pela empresa em comunicado , onde diz: "o Plano de Recuperação foi homologado pelo Tribunal competente".Isto depois de já ter sido aprovado pelos credores no decurso do mês de junho . Ao "sim" dos credores faltava o "sim" do juiz.A SCOA explica, no comunicado divulgado esta segunda-feira, 27 de julho, que "o plano de recuperação vincula a Sociedade e os credores, mesmo que não hajam reclamado os seus créditos ou participado nas negociações".O tribunal já homologou. Entretanto, as ações da SCOA continuam suspensas, de acordo com a CMVM, justificando esperar