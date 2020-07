CMVM suspende ações da Orey Antunes

Leia Também PER da Orey Antunes aprovado

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu esta segunda-feira, 13 de julho, a negociação das ações da Orey Antunes, por a empresa não ter divulgado as contas de 2019 no prazo legal. A sociedade já tinha anunciado que iria adiar a apresentação dos resultados do ano passado por estar à espera da homologação do processo especial de revitalização (PER) já aprovado pelos credores "O conselho de administração da CMVM deliberou a suspensão da negociação das ações da Sociedade Comercial Orey Antunes e outros instrumentos relacionados, na sequência de o emitente não ter publicado informação financeira periódica no prazo", pode ler-se no comunicado emitido pela CMVM esta manhã.Na passada sexta-feira, em comunicado à CMVM, a Orey já tinha explicado que o prazo para o tribunal proferir decisão quanto à homologação do PER ainda está a decorrer e que este processo teria impacto "nos trabalhos de auditoria relativos ao exercício de 2019", pelo que não seria possível "concluir a elabaoração dos documentos de prestação de contas do referido exercício dentro do prazo previsto".No mesmo comunicado, a Orey adiantava ainda que prevê apresentar as contas até 30 de setembro.O PER da Orey, já aprovado em assembleia de credores, prevê o pagamento da sua dívida até 2032, ano em que concluirá o pagamento de 6,488 milhões de euros, o que significa um perdão ade 90% dos créditos reconhecidos, que ascendem a 58 milhões de euros.As ações da Orey negociaram em bolsa pela última vez a 30 de junho. Nessa sessão, em que foram transacionados 5.400 títulos, as ações dispararam 49% para 7,45 cêntimos.