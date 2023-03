Patrão minhoto que paga férias tropicais é agora cônsul honorário do país mais jovem da Europa

Nos últimos dias, o presidente sérvio tem repetido que nunca aceitará que o Kosovo, antiga província autónoma da Sérvia, garanta o estatuto de membro da ONU, e que nunca aceitará o reconhecimento da sua autoproclamada independência.

Com apenas um terço da superfície do Alentejo e cerca de 1,7 milhões de habitantes, na larga maioria (perto de 90%) de etnia albanesa e religião muçulmana, o Kosovo proclamou a independência em 2008, uma década depois de uma guerra sangrenta que matou 13 mil pessoas, na maioria albaneses, continuando a registar conflitos esporádicos.

23 de março de 2023: Ricardo Costa, presidente da Associação Empresarial do Minho (AEMInho) e do grupo Bernardo da Costa, e que ficou conhecido dos portugueses por oferecer aos seus trabalhadores uma semana de férias em destinos tropicais, rececebeu a distinção enquanto cônsul honorário do Kosovo no Minho.

A nomeação pela ministra kosovar dos Negócios Estrangeiros e da Diáspora, Donika Gervalla-Schwarz, foi atribuída a Ricardo Costa, em Braga, durante a visita de uma delegação diplomática do Kosovo, representada pela vice-ministra Liza Gashi e por Ylber Kryeziu, embaixador do país em Portugal.

"É com orgulho e sentido de responsabilidade que assumo esta função de confiança por parte do governo do Kosovo. Fiquei muito honrado por este reconhecimento público", afirma Ricardo Costa, em comunicado da AEMinho.

"O Kosovo é o país mais jovem da Europa e o terceiro mais jovem do mundo, comemorando este ano o 15.º aniversário. Portugal esteve desde o início do lado certo da História, reconhecendo em 2008 a sua independência e manifestou já o seu apoio ao pedido de adesão à União Europeia", enfatiza o empresário e líder associativo.

Aproveitando o momento para destacar o seu objetivo de dinamizar as relações económicas e culturais entre a região do Minho e o Kosovo, o presidente da AEMinho observa que, "como já referiu por diversas vezes o embaixador do Kosovo em Portugal, Braga é uma cidade que representa muita importância para o Kosovo".

Daí que tenha proclamado que um dos seus "principais objetivos será dinamizar e estabelecer pontes que promovam as relações económicas e culturais entre a nossa região e o Kosovo".

"Tendo em conta a população tão jovem do Kosovo (grande parte da população tem menos de 30 anos), a educação será também uma parte fundamental nesta cooperação", sinaliza o presidente da AEMinho, associação que considera que o seu "papel ativo e interventivo na região foi assim, mais uma vez, reconhecido, trazendo novas oportunidades para os empresários minhotos explorarem negócios numa perspetiva internacional".