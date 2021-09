Porto vai acolher "nata" mundial do transporte marítimo

Na próxima semana, entre os dias 20 e 24, a cidade Invicta recebe a segunda edição da "Porto Maritime Week", que vai reunir meia centena de profissionais, nacionais e estrangeiros, do setor marítimo.

As estratégias de desenvolvimento dos portos nacionais, as políticas europeias para o setor, o estado da arte do "shipping", o renascimento da indústria de cruzeiros, o futuro dos navios da marinha de comércio, e da indústria naval portuguesa, a transição digital no "shipping", a descarbonização nos portos e a intermodalidade são os grandes temas a abordar, numa iniciativa promovida pelo Transportes & Negócios.

Entre os oradores estrangeiros já confirmados estão personalidades como Marco Tak (presidente da ECASBA , a associação de agentes de navegação e "ship brokers" da Comunidade Europeia), Nicolette Van Der Jagt (secretária-geral da CLECAT - associação europeia de transitários e despachantes) ou Peter Sand (analista chefe da BIMCO, a maior associação do mundo na área do "shipping").

Também confirmados estão, por exemplo, Lamia Kerdjouj-Belkaid (secretária geral da FEPORT, uma associação de portos privados europeus, representativa de operadores e estivadores), Lisa Westerhuis ("Head of Iberia and Greenbridge Trades" da operadora multimodal europeia Samskip) e Tony Roberts (vice-presidente da Princess Cruise Uk and Europe, que é uma das maiores operadoras mundiais de cruzeiros).

Nuno Araújo (Porto de Leixões), Ricardo Medeiros (Porto de Lisboa), Carlos Vasconcelos (presidente da Medway), Diogo Marecos (Yilport), Pedro Frazão (Grupo Sousa), Vítor Figueiredo (West Sea), Luís Braga (Lisnave) e Jorge d’Almeida (Comunidade Portuária e Logística de Sines) são alguns dos oradores nacionais que também estarão presentes na "Porto Maritime Week".

As sessões decorrerão nas tardes de segunda a quinta-feira no hotel portuense Crowne Plaza, enquanto na manhã de sexta-feira acontecerá a Conferência Intermodal 2021, no Porto de Leixões, em Matosinhos.

A organização do evento nota que "quem não poder participar fisicamente poderá ainda assistir a todo o programa via plataforma Zoom".