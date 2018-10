Portugal e China ultimam memorando de entendimento para investimento em infra-estruturas

Portugal e a China estão a ultimar um memorando de entendimento no âmbito da iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota", centrada no investimento de infra-estruturas, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros português.

Bruno Simão/Negócios

Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, anunciou este sábado, 20 de Outubro, em Macau, que Portugal e a China estão a ultimar um memorando de entendimento no âmbito da iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota", centrada no investimento de infra-estruturas.

O ministro não adiantou se este memorando pode vir a ser assinado durante a visita oficial do Presidente chinês Xi Jinping a Portugal, anunciada para 4 e 5 de Dezembro, sendo que mais de três dezenas de Estados já assinaram acordos de cooperação relevantes com a China no quadro deste projecto.

Em Macau, onde realiza uma visita oficial, o governante sublinhou o interesse de Portugal em contribuir na iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota", proposta em 2013 pelo Presidente chinês e que tem como objectivo reforçar as ligações e dinamizar o comércio entre várias economias da Ásia, do Médio Oriente, da Europa e de África, através do investimento em infra-estruturas.

Santos Silva destacou a importância do porto de Sines, que considera estratégico do ponto de vista de ligação aos continentes africano, americano e da conectividade euro-asiática, num momento em que o Governo português se prepara para lançar um concurso internacional que garanta o alargamento do terminal de contentores, actualmente gerido por uma empresa de Singapura.

"É um porto de águas profundas, o porto europeu mais perto do Canal do Panamá, com uma mais-valia logística já que permite o "transshipment", uma operação que permite poupar muito tempo e custos, que tem crescido a uma taxa muito interessante", acrescentou.

As importações intermediadas pelos portos comerciais do Continente português atingiram em 2017 um valor recorde, destacando-se o contributo do porto de Sines, com uma quota de 56,1%, e registando uma evolução média anual de 9,4% nos últimos cinco anos.

As declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros foram realizadas numa conferência de imprensa no Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, após uma reunião entre empresários e conselheiros da comunidade portuguesa.

Antes, de manhã, o ministro já anunciara um acordo com as autoridades de Macau sobre cinco projectos comuns de cooperação entre aquele território e Portugal nas áreas de economia, educação, ciência e tecnologia.

Os cinco projectos, "muito concretos", no "âmbito de uma agenda de colaboração" prendem-se, adiantou Augusto Santos Silva, com a cooperação na área da defesa dos consumidores, "na intensificação da presença de empresas portuguesas em Macau", na criação de um fundo comum destinado a apoiar projectos na área da ciência e tecnologia (a lançar até ao final do ano), no âmbito da mobilidade no ensino superior, no reconhecimento recíproco de graus académicos.