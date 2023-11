Preço do gasóleo cai meio cêntimo na próxima semana. Gasolina fica igual

O preço do gasóleo vai descer 0,5 cêntimos na próxima semana, enquanto o da gasolina se vai manter inalterado, adiantou ao Negócios fonte do setor.Assim, a partir de segunda-feira, dia 6 de novembro, o preço médio do gasóleo simples praticado nos postos de abastecimento deverá ser de 1,701 euros por litro. Já o da gasolina simples 95 deverá ser igual ao atual, ou seja, 1,768 euros por litro, tendo por base os preços divulgados pela Direção Geral de Energia.Esta descida no preço do diesel acontece numa altura em que a negociação do petróleo se mantém no centro das atenções, devido à guerra entre Israel e o grupo Hamas. Esta sexta-feira, o crude - tanto o WTI como o Brent - está a desvalorizar mais de 1%.