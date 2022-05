Presidente da AICEP: “Esperamos milhões em exportações”

Portugal vai estar em grande destaque na maior feira industrial do mundo, na Alemanha. António Costa marcará presença na abertura, ao lado do chanceler alemão, com a crise energética na agenda.

